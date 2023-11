Fisciano, presentato lo sportello del Terzo Settore

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Presentato, stamane, a Palazzo di Città il progetto #SPORTELLOTERZOSETTORE: ascolto e soluzioni dal territorio per il territorio. Si tratta di un nuovo servizio gratuito, ideato dalla Pro Loco Fiscianese e dal Comune di Fisciano, al fine di poter portare a conoscenza degli Enti del Terzo Settore, con sede legale nel territorio comunale, delle opportunità che offrono i bandi regionali e nazionali. L’obiettivo dello sportello è cercare di intessere un rapporto costruttivo tra l’Ente comunale e le associazioni locali offrendo a quest’ultime degli strumenti utili e concreti che gli permettano di orientarsi più facilmente nel complesso ventaglio di opportunità che si presentano, grazie ai bandi di finanziamento nazionali e non solo. Inoltre, il progetto ha come finalità la creazione di una condivisione più efficace ed efficiente delle informazioni inerenti il terzo settore. In concreto, lo Sportello offrirà servizi di newsletter, di formazione e sviluppo, una targettizzazione e condivisione del portfolio di progetti per l’individuazione dei bandi di maggiore

interesse e la convocazione di due incontri mensili durante i quali raccogliere proposte, esigenze, dubbi e richieste delle associazioni stesse al fine di offrire possibili risoluzioni e creare un dialogo continuo e proficuo con le realtà associative territoriali. Il Comune di Fisciano e la Pro Loco Fiscianese, con il supporto di un team multidisciplinare (amministrativo, tecnico, economico, fiscale) ogni primo e terzo mercoledì del mese dalle 17.30 alle 19.30 presso la sede della Proloco Fiscianese, seguirà gli Enti del Terzo Settore nelle attività di preistruttoria e prefattibilità per connettere i “desiderata” e le “soluzioni”, a dimostrazione di un reale ed efficace partenariato pubblico-privato.

“Innanzitutto porto i saluti del Sindaco Sessa, grande fautore di questo progetto che nasce in collaborazione con la Pro Loco Fiscianese e si tratta - ha dichiarato il Consigliere con delega ai Bandi dott. Marco Napoli - di uno strumento gratuito per le associazioni e gli enti del terzo settore grazie al quale potranno accedere più facilmente a bandi di finanziamento. Spesso le associazioni e gli enti del terzo settore di qualsiasi natura, culturali, sportivi o di volontariato hanno tanti progetti nel cassetto ma non riescono a realizzarli per mancanza di fondi. Lo sportello offrirà loro la formazione e l’assistenza per la partecipazione alle misure che saranno varate a livello regionale e nazionale. Sarà svolta, inoltre, un’attività formativa a favore delle associazioni che vorranno partecipare e offerto un servizio di newsletter targettizzato per la natura dell’associazione stessa. L’associazione sarà accompagnata, pertanto, nella realizzazione, nella prefattibilità e nella preistruttoria della partecipazione ai bandi”.

“Ringrazio innanzitutto il Sindaco che ha voluto fortemente l’apertura di questo nuovo sportello nel Comune di Fisciano oltre che naturalmente ringraziare la Pro Loco Fiscianese che sarà il cuore pulsante di questo sportello poiché tutte le attività verranno svolte presso la loro sede e con il loro supporto. Le associazioni con sede nel territorio comunale, come ha già spiegato il collega Napoli, avranno l’opportunità di avere un’attività di orientamento e di gestione, oltre ad essere proprio seguiti lungo tutto l’iter progettuale e di gestione delle varie proposte di bando che si presenteranno. Questo - dichiara il Consigliere con delega alle Associazioni dott. Carmine Maria Iannone - è molto importante per le associazioni del nostro territorio che sono da sempre state fiore all’occhiello della nostra comunità, in particolare la Pro Loco Fiscianese che ha saputo in

questi anni tessere una rete di contatti molto. Sicuramente grazie a questo sportello, ci auguriamo che si possa trovare nuova vita e nuova voglia di continuare”.

“Anche l’apertura di questo sportello si inserisce in quella che è la fattiva collaborazione che la Pro Loco Fiscianese ha in essere con il Comune, e anche questa misura va verso il nostro obiettivo: offrire dei servizi per i cittadini del nostro Comune. Noi siamo convinti - comunica il Presidente della Pro Loco Fiscianese dott. Donato Aliberti - che questo progetto possa permettere di incrementare prima di tutto le opportunità del territorio attraverso le associazioni e aumentare al tempo stesso l’offerta e il coinvolgimento delle associazioni e dei cittadini in tutto ciò che si fa nel territorio del Comune di Fisciano. Ci concentreremo in questo primo momento con le associazioni che hanno sede legale sul territorio fiscianese non escludendo la possibilità di andare oltre i confini in un secondo momento. Lo sportello aprirà ufficialmente oggi pomeriggio: e sarà aperto il primo e il terzo mercoledì del mese e riceveremo le associazioni presso la nostra sede della Pro Loco in piazza Gaetano Sessa previo appuntamento o negli orari che saranno comunicati tramite i canali social. Inoltre, colgo l’occasione, per comunicare che è stata aperta una casella di posta elettronica dedicata: sportelloterzosettore@comune.fisciano.sa.it. Sono fiducioso che questo progetto sarà un’esperienza di arricchimento per il nostro territorio".