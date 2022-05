Staccionate sulle spiagge, arriva l'ordinanza del Comune. Avella: "Primo passo verso riqualificazione complessiva"

"Le zone concesse possono essere delimitate perpendicolarmente alla linea di costa fatta salva la fascia dei 3,00 metri dalla battigia con sistema a giorno ad altezza non superiore a metri 1,30 che non precludano, in ogni caso, la visuale al mare e laterale del paesaggio. In tal senso, le delimitazioni tra arenili contigui (liberi o in concessione che siano) dovranno essere realizzate con paletti in legno, regolarmente distanziati tra loro, collegati con cordame/sagola tarozzata. È espressamente vietato il posizionamento/installazione di palizzate/recinzioni". L’Ordinanza del 3 maggio dello STU – Ufficio Demanio del Comune di Salerno, mette un punto alla vicenda che ha tenuto banco nei giorni scorsi, sulle barriere e le staccionate presenti sulle spiagge cittadine.

Il commento

Il consigliere comunale del Psi Rino Avella, commenta così l'ordinanza del comune. “L'ordinanza del 3 maggio da noi caldeggiata contiene gli elementi necessari alla sistemazione, finalmente degna e civile, degli arenili in concessione. La regolamentazione delle spiagge è aspetto necessario. Tanto premesso dispiace, però, constatare che ai concessionari sia necessaria una Ordinanza per proporre un modello moderno di gestione". E ancora: "in assenza di tale precisazione vincolante avremmo assistito nuovamente a scelte non consone e non adeguate. Vecchie, anacronistiche ed improponibili in relazione – soprattutto - al vantaggio offerto dalla grande opera pubblica di ripascimento e riqualificazione soprattutto a coloro che, offrendo servizi, sulle spiagge realizzano attività economiche". Questo è solo il primo passo "verso la riorganizzazione complessiva delle strutture balneari. In sede di Consiglio comunale proporremo di liberare la visuale del mare da edificazioni risalenti agli anni sessanta e non più compatibili con la visione di sviluppo e modernità che abbiamo di Salerno".