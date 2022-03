Stadio Vestuti, Rino Avella: “Fondi dal PNRR. Occorre progetto per pieno recupero strutturale"

Riflettori puntati sull'ipotesi di recupero dell'impianto 'Donato Vestuti': il consigliere comunale Gennaro Avella - nella qualità di presidente della IV Commissione Consiliare Permanente Sport, Politiche Giovanili e Innovazione –ha detto la sua. “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza stanzia 700 milioni per l’impiantistica sportiva. La città di Salerno non potrà lasciarsi sfuggire l’occasione di presentare, in tempi brevi, un progetto di recupero dello storico impianto polifunzionale di piazza Casalbore. - ha osservato Avella - Sono certo che l’Amministrazione comunale indicherà, nelle linee-guida, gli obiettivi del pieno recupero strutturale polifunzionale coniugato alla massima valorizzazione dell’architettura storica del Vestuti, nel suo complesso già tutelata dalla Soprintendenza. Il fine non potrà che realizzarsi nella totale destinazione ad uso pubblico dell’impianto recuperato e rinnovato, in uno con la massima apertura della struttura alla città".

L'auspicio

"Sarebbe interessante se questa ‘sfida’ storico-architettonica fosse raccolta su scala internazionale”, ha concluso il consigliere.