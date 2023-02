Stato di calamità per l'alluvione di novembre, Iannone: "La Regione esclude 3 comuni dell'Agro, è perchè votano il Centrodestra?"

“La Regione Campania non ha inserito i Comuni di Angri, Pagani e Scafati tra quelli che hanno subito danni per gli eventi meteo del novembre 2022. È una vergogna alla quale abbiamo cercato di rimediare noi di Fratelli d’Italia con una mozione presentata in Consiglio Regionale dal nostro Onorevole Nunzio Carpentieri, che ha documentato i gravi danni patiti anche dai cittadini dei tre Comuni esclusi". Lo ha reso noto il senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia che ha poi denunciato: "Incredibilmente il Consigliere Carpentieri si è visto bocciare la mozione dai Consiglieri della maggioranza di De Luca. Il voto è stato preceduto dalle indegne parole del Vice Presidente della Regione Fulvio Bonavitacola che cianciando con la consueta arroganza di colori politici del Governo nazionale ha dato la linea ai Consiglieri di maggioranza. Questi tre Comuni non devono essere aiutati perché i cittadini hanno la colpa di votare prevalentemente il centrodestra? Siamo abituati a questo fazioso modo di ragionare ma in questo caso si aggiunge una vergogna in più perché questa criminale politica viene esercitata su una discriminazione nella disgrazia".

Parla Iannone

"Ringrazio il Consigliere Carpentieri per la battaglia che sta tenendo con lo scopo di portare sollievo a tutti i cittadini della provincia di Salerno che in questo inverno hanno patito danni dalle piogge, dal vento e dalle mareggiate. - conclude Iannone - Invito i Sindaci e i cittadini, in particolare di questi tre Comuni dell’Agro, ad evitare in futuro di fornire sostegni elettorali a De Luca ed i suoi uomini. Sono dei gaglioffi che confondono l’interesse politico con i doveri istituzionali”.