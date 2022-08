Avvallamenti e dossi sulla strada della Clinica del Sole: Celano (Fi) scrive al sindaco

Nonostante i lavori recentemente effettuati, il tratto di strada che va dall’altezza della Clinica del Sole sino all’incrocio di via Irno presenta già avvallamenti e buche che “risultano essere un grave pericolo per gli automobilisti ed in particolare per i centauri che si trovassero, malauguratamente, a finire nelle buche presenti sull’asfalto”.

Le critiche

A denunciarlo è il capogruppo di Forza Italia al Comune Roberto Celano, che ha scritto un’interrogazione al sindaco Vincenzo Napoli per chiedere “se e quando l’Amministrazione comunale ritenga di intimare alla ditta appaltatrice dei lavori di intervenire per ripristinare, in sicurezza, il tratto di strada in questione” e “se i cittadini salernitani debbano continuare a vedere nella gestione della cosa pubblica sempre approssimazione e pressapochismo, con grave nocumento per unapubblica amministrazione che dovrebbe, invece, sempre distinguersi per efficienza e buona gestione”.