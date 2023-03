Strage di migranti a Crotone, scende in piazza il Forum Antirazzista di Salerno

E' sceso in piazza dopo il naufragio di Crotone, il Forum Antirazzista di Salerno, in questo pomeriggio. Da piazza Vittorio Veneto, è partito il corteo e il volantinaggio lungo il Corso e via Mercanti. Destinazione: spiaggia di Santa Teresa, per deporre in mare una corona di fiori per le vittime del naufragio sulla costa calabrese.

"Chiediamo che si faccia al più presto chiarezza sull’accaduto e che vengano individuate le responsabilità di questo disastro che un intervento di soccorso pronto avrebbe potuto evitare. Riteniamo il governo colpevole di questa strage. Non vogliamo vedere più bambini, donne e uomini che si buttano a mare e agitare le braccia trascinati dalla corrente", Il forum antirazzista chiede il ripristino dell’esperienza di soccorso in mare denominata “Mare Nostrum” e il rilascio dei visti d’ingresso per tutti, usando le procedure attivate per i profughi ucraini.

Foto di Antonio Capuano