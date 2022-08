Provincia, Luca Maranca (Fdi) all'attacco: "Basta con gli abusi: scriveremo al prefetto"

È un duro attacco quello del consigliere provinciale di Fratelli d'Italia Luca Maranca dopo l'ultimo consiglio provinciale. Al centro delle accuse, manco a dirlo, il presidente della Provincia, Michele Strianese.

Le parole di Maranca

“In questi mesi abbiamo assistito – spiega Maranca – ad una vera e propria escalation di violazioni di legge e lesioni dei principi democratici: dalla mancata messa a disposizione degli atti di bilancio nei termini previsti dal Tuel, ai tentativi di sopprimere la discussione in consiglio, culminando con il mancato inserimento all'ordine del giorno, della nostra mozione sugli ospedali di Scafati e Sarno e dell'interpellanza riguardante la torbida gestione degli appalti in provincia, come segnalato anche dall'agenzia Nazionale Anticorruzione". "Ieri - prosegue il consigliere provinciale - mentre la maggioranza nominava rappresentanti provinciali nel consorzio di bonifica, siamo usciti dall'aula in segno di protesta, manifestando ancora una volta che siamo totalmente estranei alla politica delle poltrone, come dimostrato in parlamento in questi anni di opposizione. Vogliamo discutere – ha concluso Maranca – di argomenti concreti che interessano i nostri territori. Scriveremo al prefetto affinché cessino gli abusi d'ufficio”.