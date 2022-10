Critiche a Carfagna per incontro alla Provincia, Strianese si scusa: "Non volevo offenderla"

Michele Strianese si scusa con Mara Carfagna. Dopo le critiche mosse nelle scorse settimane, in occasione dell’incontro istituzionale organizzato per discutere del Contratto Istituzionale di Sviluppo “La Grande Salerno”, il presidente della Provincia precisa – attraverso la nostra redazione che pubblicò le sue dichiarazioni – la sua posizione nei confronti del ministro per il Sud del Governo Draghi, che si è sentita diffamata da quelle parole.

Le precisazioni e le scuse

“Al riguardo – sottolinea Strianese - vorrei precisare che con tali dichiarazioni, per quanto improntate a una critica accesa nei confronti dell’On. Carfagna, non era assolutamente mia intenzione offendere la persona del Ministro ovvero ledere la sua integerrima reputazione e l’immagine della istituzione che rappresenta. Se le parole pronunciate sono state percepite come offensive, colgo questa occasione per formulare le mie pubbliche scuse, ribadendo che non si trattasse di offese personali nei confronti dell’On. Carfagna, ma di una semplice critica di natura politica”.

Il bilancio

Intanto domani, alle 10, presso la Sala Bottiglieri di Palazzo Sant'Agostino, il presidente Srianese incontrerà la stampa e la cittadinanza per illustrare i risultati di quattro anni di amministrazione alla guida della comunità provinciale salernitana. "Dal dissesto finanziario al risanamento economico – afferma Strianese – dal deserto amministrativo alle nuove assunzioni. Sono stati 4 anni di impegno e dedizione in continuità con l'amministrazione del presidente Canfora. 250 milioni di euro di opere realizzate e 200 milioni di opere già programmate e finanziate, in stretta sinergia con la Regione Campania del Presidente De Luca e i vari enti territoriali, per strade, infrastrutture, scuole, ambiente, depurazione, difesa del territorio. 20 nuovi Piani Urbanistici Comunali approvati, per lo sviluppo sostenibile dei territori e nuovi investimenti su cultura e turismo.”