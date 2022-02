Superbonus, Bilotti (M5S) a Pontecagnano con Fraccaro: "In Campania 5000 nuove imprese"

Si è tenuto ieri a Pontecagnano l'evento promosso dall'onorevole Anna Bilotti sul tema del superbonus 110%. Cittadini, associazioni, sindaci della provincia e imprese hanno affollato, nel rispetto della normativa covid-19, la sala della biblioteca Civica A. Gatto, a testimonianza di un enorme interesse per una misura che, dati alla mano, sta rilanciando l'economia regionale e non solo. Ospite d'onore, l’ideatore del superbonus 110%, l’onorevole Riccardo Fraccaro, che ha rappresentato non solo la genesi del provvedimento, ma anche l'enorme impatto economico e sociale della misura.

Il commento

"Sono felice dell'interesse che l'argomento ha suscitato sul territorio - dichiara l'onorevole Bilotti - perché vuol dire che gli effetti del provvedimento toccano molti cittadini. Come ha ribadito più volte il mio collega Riccardo Fraccaro, stiamo parlando di una rivoluzione nata per cercare di affrontare in primo luogo i problemi ambientali legati al nostro stile di vita attuale, ma che con l'emergenza covid-19 è diventata un volano di ripresa e di sviluppo. La riqualificazione del nostro patrimonio edilizio è determinante non solo per la transizione energetica, ma anche per la qualità della nostra vita e per la rivalorizzazione soprattutto dei comuni più piccoli della nostra provincia. Ricordo che solo in Regione Campania, dall'introduzione della misura sono nate 5000 nuove imprese edili, con un impatto sull'indotto e sull'occupazione notevolissimo. Ringrazio a questo proposito il sindaco di Pontecagnano per la disponibilità degli spazi e i relatori intervenuti, il Vicepresidente di Ance Aies Napoli e il professore De Mare del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’UniSa, per la chiarezza con cui si sono confrontati sul tema, rappresentando istanze e problematiche specifiche sulla misura - conclude la deputata salernitana - che non mancherò di riportare nelle sedi opportune”.