Sarno, il ministro Tajani al taglio del nastro della sede di Forza Italia

Sarà in visita a Sarno, sabato 14 gennaio, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, per inaugurare la sede locale di Forza Italia, in via Abignente.

Dopo l’inaugurazione si intratterrà con i militanti e simpatizzanti del partito di Silvio Berlusconi, presso il “Tesj food&drink”, sito in alla via Lanzetta. Insieme al Ministro Tajani saranno presenti, oltre ai dirigenti locali e regionali, il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale Giuseppe Agovino, le onorevoli Isabella Adinolfi e Lucia Vuolo, e il coordinatore regionale di Forza Italia Campania, Fulvio Martusciello.