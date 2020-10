Tari, Cammarota: "A Salerno non vogliono rinviarla, a Baronissi lo hanno già fatto"

“Ci hanno detto no al rinvio della Tari per regole di bilancio, ma il Comune di Baronissi lo ha fatto, si faccia subito anche qui”. Lo afferma La Nostra Libertà con il dirigente Francesco Vota e il capogruppo Antonio Cammarota, i quali rimarcano come “da tempo abbiamo proposto di abbattere la Tari con i soldi di Luci d’Artista o almeno di rinviarla all’anno prossimo, hanno detto no e hanno deciso un credito di imposta minimo e insignificante sull’ultima rata, e quindi di pagare”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La polemica

Cammarota, che ha richiesto la diretta streaming del consiglio comunale di venerdi, annuncia battaglia : “In sede di bilancio proporremo un emendamento per il rinvio della tari ma anche l’adozione di ulteriori forme di sostegno per la nostra economia, come i parcheggi gratuiti per chi consegna uno scontrino di acquisto, incentivi per l’orario continuato dei commercianti, sgravi per il trasporto a domicilio di bar e ristoranti, e quindi una piattaforma pubblica informatica di vendita on line per tutto il commercio salernitano con pubblicità e costi a carico del Comune”.