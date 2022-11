Tari, Celano (Fi): “Anche quest’anno in Campania la più alta d’Italia”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"I campani, a quanto si legge dalla pubblicaziobe dei dati di “Cittadinanzattiva – Osservatorio Prezzi&Tariffe”, pagano anche per l'anno in corso la Tari più alta d'Italia. Dallo stesso studio emerge che i contribuenti salernitani siano i più tartassati della Campania e, di riflesso, dell'intero Paese dalla tassazione che copre il costo del servizio del ciclo integrato dei rifiuti, nonostamte siano costretti a convivere con una condizione di degrado insopportabile e dilagante a causa dei servizi pressocchè impercettibili offerti. È l'evidente conseguenza del fallimento del sistema De Luca che governa direttamente la regione e, per interposta persona, il Comune capoluogo. Un sistema nefasto che, con il metodo del tassa e spendi, tartassa incredibilmente i cittadini ed utilizza risorse per foraggiare il consenso, piuttosto che per migliorare la qualità della vita delle comunità governate. Il fallimento ormai è sotto gli occhi di tutti, è difficilmente negabile perfino dai più benefatti dell'apparato di potere che, purtroppo, da circa trent'anni imperversa in città, controllando col denaro pubblico parte consistente della comunità governata. È arrivato il momento che tolgano il disturbo!".

Roberto Celano - Capogruppo FI Salerno