Consiglio Territoriale per l'Immigrazione in Prefettura, la consigliera Rosamilia attacca il sindaco di Eboli

Si è tenuto stamattina, presso la Prefettura di Salerno, il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, per la presentazione del Piano Territoriale degli interventi per la gestione del fenomeno migratorio nella provincia di Salerno. Tra i presenti, l’assessore regionale Mario Morcone, il quale ha evidenziato non solo le cospicue risorse messe a disposizione dalla Regione e la forte sensibilità su questa tematica ma ha anche evidenziato che il Comune di Eboli, nonostante abbia il più alto tasso di presenze di Immigrati, non ha partecipato ad un bando destinato al territorio della Piana del Sele per un cospicuo finanziamento destinato alla realizzazione di un housing sociale. "Mortificante è stata la risposta del sindaco di Eboli Conte che ha scaricato la colpa sul Dirigente di turno (anche questa volta non è colpa del Sindaco). A differenza dell’Amministrazione ebolitana, la Provincia non si ferma e continua sul percorso di promozione delle politiche d’integrazione, ricordando che è già operativo lo Sportello Immigrati sito in via Botteghelle, per la promozione di attività di accoglienza, di integrazione che vanno dall'assistenza legale, alla formazione e all'orientamento al lavoro, nonché alla mediazione linguistica e culturale e ai problemi abitativi", ha detto Filomena Rosamilia, consigliera provinciale con delega alle Pari Opportunità e Politiche Sociali..

Il bando

In corso, intanto, la manifestazione d’interesse per aderire alla Consulta Provinciale Interculturale per l’Immigrazione, l’Integrazione e l’Inclusione istituita dalla Provincia di Salerno, fortemente voluta dalla stessa consigliera grazie al supporto del presidente della Provincia, Franco Alfieri. Ad oggi oltre 20 realtà associative, e non solo, hanno già aderito, con l’obiettivo di creare una rete provinciale al fine di utilizzare al meglio le risorse disponibili, in particolare grazie alla forte sensibilità della Regione Campania e della Provincia di Salerno.