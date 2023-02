Pd Salerno, Piero De Luca: "Rigore sul tesseramento, torniamo a parlare di contenuti"

"Stanno facendo tutte le verifiche del caso. Bisogna essere assolutamente rigorosi, verificare il rispetto delle regole. C'è la possibilità di un tesseramento online, per cui tutto è tracciato, tutto è verificabile. Se ci sono delle irregolarità, delle anomalie vanno sanate. Non creerei casi particolari, ma senza dubbio solleciterei a un'attenzione rigorosa, in Campania cosi' come in tutto il territorio nazionale". Parlando del tesseramento, lo dice a Salerno il vicecapogruppo Pd alla Camera Piero De Luca.

L'azione del partito

Ma l'esponente del Pd, schierato con Bonaccini, guarda oltre: "Dopodichè sarei più contento, e credo sia doveroso, tornare a parlare e parlare soprattutto di contenuti, di temi - aggiunge - forse abbiamo perso troppo tempo anche in discussioni interne sulle regole, sui simboli, sui colori del partito, quando invece avremmo dovuto e dobbiamo parlare sempre più dei contenuti, dei programmi, di idee per il futuro del Paese, per le famiglie, per i lavoratori, per i giovani, per le aziende. E' la discussione che continueremo a fare in queste settimane, mettendo in campo un'energia che riscontriamo in ogni iniziativa che facciamo". "C'è una voglia di rilancio del Partito democratico, c'è una voglia di partecipazione a questa grande comunita' democratica, che è la seconda forza politica del Paese alle ultime elezioni e la principale forza di opposizione. Oggi sarò a Lamezia Terme in Calabria per un'iniziativa elettorale, sarò in Molise lunedì. Continuiamo davvero con una mobilitazione nazionale per rilanciare dal basso, dai territori, valorizzando la militanza, gli amministratori locali e l'idea di un partito che sia fortemente attaccato al terreno e alle persone in carne e ossa. Lasciamo l'idea di un partito liquido per tornare a un partito basato nel terreno, che parli al Paese e del Paese", conclude De Luca.