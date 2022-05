Salernitana-Venezia, Cammarota al Questore: "Perchè non aprire la Curva Nord ai tifosi Granata?"

Scrive al Questore, il presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno, Antonio Cammarota, per chiedere delucidazioni circa le disposizioni prese in vista della partita Salernitana-Venezia. "E’ noto l’attaccamento della città alla sua squadra e il grande apporto della nostra gente nelle partite in trasferta ma soprattutto in quelle “in casa” per mantenere la massima serie calcistica. - scrive Cammarota - La Commissione Trasparenza da me presieduta nelle settimane scorse ha istruito la vicenda relativa alla capienza dello stadio Arechi. E’ stato riferito dagli uffici che la capienza massima della curva Nord è di 7.000 posti, ridotta però a 3.000 in ragione di quattro tornelli che filtrano non oltre 750 persone cadauno. E’ stato riferito altresì che Lei non ha autorizzato nelle ultime partite l’accesso ai salernitani in ragione di legittime misure di sicurezza rappresentate dalla presenza di tifoseria ospite, che solitamente viene sistemata nell’anello inferiore, il più piccolo, in una sua metà, vicino alla tribuna. Ma la partita col Venezia non presenta ragioni di sicurezza. Sono pochissimi i biglietti venduti al Venezia, la cui tifoseria è, se non gemellata, amica con quella di Salerno, e in ogni caso ad essa non ostile".

Il quesito

In sostanza, Cammarota "non comprende perchè non si apra la curva Nord alla gente di Salerno, che tra l’altro potrebbe accedervi a prezzi popolari rispetto a quelli molto più alti dei settori distinti e tribuna. Potrebbero accedere almeno 2.500 persone in più, che determinerebbero l’effetto “stadio pieno” per quella spinta necessaria per salvare la Salernitana e mantenere la città di Salerno nel prestigio della massima serie calcistica nazionale". Dopo aver scritto nei giorni scorsi al sindaco, il presidente della Commissione Trasparenza, nonchè consigliere comunale, Cammarota ha indirizzato il quesito direttamente al Questore, auspicando rapidi riscontri.