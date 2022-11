Poliziotto aggredito a Salerno, Tommasetti (Lega): “Basta violenze alle forze dell’ordine”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“La violenza ai danni delle forze dell’ordine non è più tollerabile. Occorre tutelare l’incolumità degli agenti di polizia. Bisogna definire tempestivamente nuovo modello di custodia dei detenuti per individuare i necessari strumenti di tutela fisica e psicologica del personale”. Così il Prof. Aurelio Tommasetti, Dirigente nazionale della Lega sul grave episodio di oggi pomeriggio, che ha visto un detenuto con problemi di tossicodipendenza aggredire con pugni e calci un agente di Polizia Penitenziaria che lo stava accompagnando in infermeria nella Casa circondariale di Salerno.