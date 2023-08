Sanità, Tommasetti (Lega): “Il territorio non può fare a meno del Saut di Gioi”

E' un appello a "ripristinare il diritto alla salute nel Cilento interno" quello lanciato da Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Lega, a seguito della nota dell'Asl Salerno che avrebbe confermato il ridimensionamento del Saut 118 a Gioi Cilento. "Da fine giugno monitoriamo una situazione che ora si mostra in tutta la sua gravità – afferma Tommasetti - Ho presentato anche una interrogazione al presidente della Regione sul rischio ridimensionamento. Quanto alla risposta dell'Azienda sanitaria al Codacons non lascia molte speranze sul futuro del servizio: si parla infatti di una riorganizzazione tramite una sola ambulanza con infermiere a bordo, supportata in caso di necessità da una rianimativa proveniente da Vallo della Lucania. Una distanza di 10 chilometri che a qualcuno potrà sembrare poca cosa ma diventa un incubo in quei territori, richiedendo un'attesa di quasi 30 minuti".

I problemi alla viabilità

Il consigliere regionale della Lega fa riferimento anche alla viabilità nel Cilento interno "dove non è facile neppure spostarsi da un comune all'altro, figuriamoci raggiungere un ospedale in ambulanza. Un problema che può presentare un costo altissimo in termini di vite umane e di mancata assistenza. Il venir meno di un punto di riferimento come il Saut di Gioi è tutt'altro che banale, considerando il bacino che viene servito: 17 comuni tra Cilento, Vallo di Diano, Alburni e Golfo di Policastro rischiano di restare pericolosamente isolati dalla rete dei servizi nel silenzio assordante delle amministrazioni interessate". Per Tommasetti, quindi, occorre intervenire al più presto sull'organico: "Il circolo vizioso è sempre lo stesso: mancano i medici e le strutture in affanno vengono depotenziate, che spesso è il preludio alla chiusura". "Il governatore De Luca, tra i destinatari della nota dell'Asl, lo sa ma non fa nulla per cambiare le cose. I cittadini non possono più aspettare. Occorre una riorganizzazione radicale dell'emergenza, puntando - conclude Tommasetti - sui presidi territoriali. Il contrario di quanto avvenuto con il Saut di Gioi".