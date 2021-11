Pesca del tonno rosso a Cetara, Piero De Luca: "Interrogazione al Ministro per la distribuzione delle quote"

“Nei giorni scorsi, insieme alle colleghe Eva Avossa e Antonella Incerti abbiamo presentato un’interrogazione parlamentare rivolta al Ministro dell’Agricoltura relativamente al tema della distribuzione delle quote per la pesca del tonno rosso".

Lo ha detto l'onorevole Piero De Luca: “Siamo al lavoro per affrontare le problematiche di un comparto che rappresenta un'eccellenza italiana e che determina reddito e occupazione in ampie aree del Mezzogiorno del Paese - continua De Luca - Stiamo inoltre interloquendo costantemente con i colleghi del Senato per risolvere le criticità interpretative che sembrano emergere rispetto ad un emendamento a prima firma Lega approvato nelle scorse settimane alla Camera".

L'obiettivo

L'obiettivo è di assicurare equità e fornire pieno sostegno al settore in questione ed alle flotte storiche italiane come quella di Cetara. "Non perdiamo tempo a polemizzare. Bene se lavoriamo tutti insieme nell'interesse del nostro territorio", ha concluso il vice capogruppo dei Deputati Dem.