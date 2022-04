Valorizzazione della Dieta Mediterranea a Torre Angellara, Celano (FI): "Perchè il progetto non è ancora partito?"

Il consigliere comunale di opposizione, Roberto Celano, capogruppo di Forza Italia, chiede al sindaco chiarimenti circa il comodato d'uso della Torre Angellara, una delle costruzioni storiche della città di Salerno, che avrebbe dovuto accogliere un progetto di valorizzazione della Città come porta di ingresso verso il Cilento e per la diffusione della Dieta Mediterranea.

I fatti

A marzo 2018 la Torre Angellara venne concessa in comodato alla Cooperativa under 40 "Associazione Sirio Cultura e Turismo" per un periodo di nove anni. Il tutto nell'ambito di un progetto di valorizzazione della Città, con il programma "Valore Paese - Cammini e Percorsi" del Ministero della Cultura e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Dopo quattro anni pare che il progetto non sia partito e la struttura si trovi in uno stato di apparente abbandono.

La cosa risulta ancora più grave se si considera che la Torre Angellara è una costruzione storica risalente al XV secolo, inserita nell’elenco dei beni del "Demanio Storico Artistico".

Il contenuto dell'interrogazione

Il consigliere di opposizione, Roberto Celano, chiede al sindaco, attraverso un'interrogazione, di sapere se il Comune è a conoscenza di questa situazione di stallo, e se non sia il caso di svolgere accertamenti per chiarire i motivi che hanno rallentato o impedito la realizzazione del progetto. "In presenza di una eventuale rinuncia da parte della comodataria - si legge nell'interrogazione - il Comune potrebbe chiedere che la struttura sia messa a disposizione dell’Ente come sede di attività funzionali ad accrescere il richiamo di flussi turistici, avviando una pubblica consultazione per la selezione di un progetto concreto in grado di esaltare la natura di ‘bene comune’ a servizio dell'intera Comunità".