Ambiente, Legalità e giustizia: nuovo tour di Vassallo (M5S) nei comuni

A contatto diretto con le persone: è la vision che accompagna la discesa in campo di Dario Vassallo, in un’interazione costante con la gente, senza filtri, in un dialogo sincero e senza barriere. Domani giornata ricca di incontri, dal Cilento al Vallo di Diano, nelle aree più nascoste, nel cuore della Magna Grecia e della scuola eleatica della filosofia di Parmenide e Zenone.

Si parte alle ore 9 presso l’area mercatale di Località Valle del Comune di Palomonte .

. Alle ore 11 a Laviano presso l’area cinema, nel salone sottostante la Chiesa madre del paese, che vedrà oltre alla partecipazione di Vassallo, quella del Consigliere regionale Michele Cammarano e dei due candidati al senato e giù senatori del M5S, Felicia Gaudiano e Francesco Castiello.

Alle ore 18 a Buccino incontro con i cittadini presso il Corso Garibaldi.

incontro con i cittadini presso il Corso Garibaldi. Si chiude alle 21 a Capaccio Paestum presso il Bar Galardi per un incontro con cittadini e attivisti.

Questi incontri sono finalizzati a condividere gli obiettivi raggiunti e l'operato del MoVimento 5 Stelle sul territorio, nonché ad esporre i punti del programma presentato ai cittadini per le prossime elezioni politiche del 25 settembre: transizione ecologica, trasparenza, legalità, sviluppo sostenibile, tutela dell'ambiente e coesione sociale sono i cardini degli interventi che il MoVimento 5 Stelle ha sinora attuato e che intende portare avanti in ogni sede istituzionale. Grazie alla guida di Giuseppe Conte, la comunità del MoVimento 5 Stelle ha ritrovato grande entusiasmo e tanta voglia di portare e di raccontare il nostro programma in campagna elettorale. Siamo convinti che saremo la grande sorpresa di queste elezioni, così come lo siamo stati nel 2018