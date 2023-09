Trasporto scolastico per gli alunni disabili, Cammarota: "Chiarito ogni equivoco"

“Il problema del trasporto studenti disabili è stato affrontato con l’urgenza del caso in sede istituzionale, prima in Commissione Trasparenza e poi in quella Politiche Sociali presieduta da Barbara Figliolia, dove è stata fatta chiarezza, allo stato, sulla vicenda". È quanto afferma il presidente della Commissione Trasparenza, Antonio Cammarota.

La nota

“In Commissione Trasparenza è stato audito Alberto Di Lorenzo - prosegue Cammarota - il quale ha dichiarato che il trasporto disabili inizierà sin dal prossimo lunedì 18, come era stato previsto tra l’altro dalla programmazione degli uffici in riferimento al trasporto pubblico scolastico, riferendo però che tutto andava confermato dal settore politiche sociali”. “E’ stata quindi audita in commissione politiche sociali l’assessore Paola De Roberto” continua Cammarota, che aggiunge: “La quale ha confermato che per lunedì 18 settembre il servizio sarà regolarmente e come previsto funzionante, chiarendo tra l’altro che il trasporto riguarda sette persone ma v’è una disponibilità fino a dieci”. “E’ evidente - conclude Cammarota - che qualche problema c’è stato, o di cattiva comunicazione tra gli uffici, o tra gli uffici e l’utenza, o di ingiustificato allarmismo, un problema ancor più grave per la condizione di svantaggio delle persone interessate. Proprio per questo, attendiamo lunedì 18 per la verifica di quanto riferito ed eventualmente per ritornare in commissione”.