Tribunale di Nocera Inferiore, l'allarme di Cirielli: "C'è il rischio paralisi"

Le criticità registrare al tribunale di Nocera Inferiore finisce sulla scrivania del ministro della Giustizia, Marta Cartabia. Il questore della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli, ha annunciato la presentazione di un’interrogazione ad hoc affinché il governo intervenga e metta fine ai disagi segnalati.

Le parole di Cirielli

“A causa della carenza di personale - sottolinea Cirielli - il Tribunale di Nocera Inferiore rischia davvero una grave paralisi. Fino ad oggi le tante polemiche e contestazioni non hanno sortito alcun risultato, nonostante l’intera classe forense continui imperterrita, e con grande caparbietà, a gridare le proprie ragioni. Proprio stamattina, infatti, c’è stata una marcia simbolica all’interno del Tribunale in risposta allo stato di crisi in cui versa la Giustizia nel Circondario di Nocera Inferiore. Una inaccettabile carenza di organico, soprattutto nei ruoli amministrativi e dirigenziali, in un’area, come quella dell’Agro Nocerino-Sarnese, ad alta densità criminale”.