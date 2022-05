Carenza di personale al tribunale di Nocera: interrogazione di Ferraioli (Fi) a Cartabia

La deputata di Forza Italia, Marzia Ferraioli, ha presentato una interrogazione parlamentare urgente al Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, nella quale chiede di "assumere iniziative concrete e urgenti atte a garantire una efficienza organizzativa e la necessaria dotazione del personale abilitato al lavoro di Cancelleria per gli Uffici giudiziari di Nocera Inferiore e se le attività giudiziarie siano state riattivate nel pieno rispetto delle “forme, dei doveri dell’ufficio, del ruolo e della funzione".

Le criticità

"Le gravi difficoltà, - prosegue la deputata eletto nel Collegio di Agropoli e vice coordinatore vicario di Forza Italia in Campania - che investono gli Uffici giudiziari del circondario di Nocera Inferiore, hanno inciso (e continuano ad incidere) sulla professionalità della intera Classe Forense “confinata” fino a dar vita — in data 12.04.2022 — ad uno “stato di agitazione” ancora oggi permanente. Le criticità e i disagi, derivanti, per lo più, dalla carenza di personale di cancelleria danno, ormai, pochissimo spazio agli importanti e ai non semplici impegni di chi esercita la professione di Avvocato. Ma può un Avvocato esser condizionato nell’esercizio di una funzione, esercitata, più’ in “assemblee straordinarie”, che in Aule di udienza ? Ne da’ atto la deliberazione n. 8 del 12 aprile 2022 del Consiglio dell’Ordine, formulata, nelle forme e nei termini di legge. E che dire delle continue agitazioni e astensioni dalle udienze civili e penali dal 23 al 31 Maggio?, conclude.