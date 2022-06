Tribunale di Nocera, Villani organizza incontro tra avvocati e sottosegretario Macina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Si apre uno spiraglio sulla vicenda del tribunale di Nocera. Su mia richiesta finalmente il giorno 15 giugno 2022 a Roma, ci sarà un incontro tra una delegazione dell'ordine degli avvocati di Nocera Inferiore e il Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, Anna Macina per discutere delle problematiche relative al Tribunale di Nocera Inferiore, che stanno paralizzando l'attività giudiziaria nell'Agro Nocerino Sarnese. Con determinazione e impegno per il territorio che rappresento, continuerò a lottare affinchè vi sia un potenziamento del Tribunale Nocerino secondo un preciso cronoprogramma e in risposta alle legittime richieste degli avvocati e del personale giudiziario della cittadella di via Falcone”: con queste parole la Deputata del MoVimento 5 Stelle, Virginia Villani annuncia l'incontro da lei organizzato presso il Ministero della Giustizia, alla presenza del Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, Anna Macina.

“Dopo numerosi solleciti, già due anni fa ho interpellato l'allora Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e ho interloquito a più riprese con l'ex Sottosegretario Vittorio Ferraresi per chiedere un potenziamento dell'organico della struttura. Nonostante un'ottimistica risposta, in cui il Ministero mi assicurò l'arrivo di nuove risorse e l'avvio di lavori, non vi sono ancora riscontri realmente positivi per il nostro Tribunale. Davanti alle rinnovate proteste degli avvocati, a cui ho espresso la mia solidarietà e la piena disponibilità, ho immediatamente contattato il sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, Anna Macina per chiedere un suo celere intervento” spiega la Deputata Villani “Il giorno 15 giugno 2022 quindi, accompagnerò il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore, Guido Casalino, l'avvocato William Nocera e una delegazione del foro all'incontro presso il Ministero della Giustizia. Sarà il momento della verità: chiederemo un potenziamento dell'organico del Tribunale di Nocera per fermare il fenomeno della “giustizia lumaca” che sta paralizzando l'attività nel comprensorio dell'Agro Nocerino Sarnese”.

“Ancora una volta e come sempre, al di là di ogni steccato politico o ideologico, il mio impegno per il territorio continua senza sosta, a testa bassa. Mi auguro che la mia innegabile disponibilità possa risvegliare un indispensabile spirito collaborativo anche tra gli addetti ai lavori, così da poter lavorare insieme, in un confronto diretto e costante, per raggiungere gli obiettivi desiderati per il bene della nostra comunità! Io sono in prima linea, sempre dalla parte dei cittadini, affinchè sia garantito il diritto alla giustizia e al contempo, che vi siano condizioni professionali dignitose per chi ogni giorno lavora presso il Tribunale di Nocera Inferiore” conclude la Deputata del MoVimento 5 Stelle Virginia Villani.