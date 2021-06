Tribunale Sala Consilina, De Luca (Pd): ”Nella revisione della “geografia giudiziaria” si riattivi il plesso”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Il tribunale di Sala Consilina è un presidio indispensabile per il Vallo di Diano e per l'intero territorio della Provincia di Salerno. Per questo continueremo a lavorare perché possa essere ripristinato. La proposta di legge presentata dal Consigliere Regionale Corrado Matera va in questa direzione ed è un segnale politico importante”. Cosi’ in una nota l’on. Piero De Luca che aggiunge: “E’ da tempo che stiamo sollevando l’attenzione su questa vicenda che presenta una oggettiva criticità, in quanto un tribunale è stato soppresso per essere accorpato ad uno più piccolo, non solo in termini di entità volumetrica degli spazi, ma anche rispetto alla densità di popolazione ad esso facente riferimento per ragioni di competenza territoriale.

Nei mesi scorsi, ho anche presentato un’interrogazione parlamentare riguardo le sorti del Tribunale di Sala Consilina, soppresso da anni a seguito del D.Lgs. 155/2012 sulla riorganizzazione e distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

Le preoccupazioni e perplessità sono legate alle gravi inefficienze ed anche agli aggravi di costi per l’amministrazione della giustizia nel nostro territorio. E’ necessario, quindi, un intervento risolutivo a livello nazionale. Lavoreremo con determinazione affinché in una prossima revisione della geografia giudiziaria si possa riattivare il Tribunale di Sala Consilina.”, conclude il vicecapogruppo Dem alla Camera dei Deputati.