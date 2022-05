Carenza di personale e disagi al tribunale di Vallo: interrogazione di Cirielli (FdI) a Cartabia

“Per il Tribunale di Vallo della Lucania urge un intervento immediato del Ministero della Giustizia, attesa la drastica situazione in cui esso versa a causa soprattutto della carenza di organico. A sollecitarlo è il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli che annuncia: "Al ministro Cartabia, attraverso un’interrogazione parlamentare, chiederò risposte concrete e utili al superamento delle criticità esistenti al fine di migliorare l’efficienza operativa di questo importante Palazzo di Giustizia, punto di riferimento per la maggior parte del territorio cilentano”.

Le criticità

Cirielli spiega: “La classe forense continua a denunciare la totale situazione di stallo: circa 2500 procedimenti, tra civile e penale, resteranno bloccati a causa anche della chiusura dell’Ufficio del Giudice di Pace di Pisciotta, accorpandoli di fatto al Tribunale centrale senza aver previsto, però, un incremento di personale per far fronte all’immane mole di lavoro. Per quanto concerne, poi, la questione dei giudici onorari – il cui apporto è indispensabile per sopperire al sottodimensionato numero di magistrati professionali – la situazione non è affatto migliore” conclude il parlamentare della destra.