Agorà democratiche: l'incontro sul turismo accessibile promosso dal PD Salerno

Continuano le Agorà Democratiche del PD, lo strumento di partecipazione collettiva fortemente voluto dal segretario Enrico Letta, con il tema dal titolo Turismo accessibile, un’opportunità di sviluppo economico e sociale per i territori.

L'incontro

L'incontro, proposto dal circolo PD Salerno Centro, segretario Dario Greco, dal circolo PD A. Vassallo, segretario Vito Araneo, e dal circolo PD Orizzonte Salerno Sei, segretario Mariarosaria Quagli, si è svolto lo scorso venerdì, come di consueto in modalità telematica.

Sono intervenuti il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il segretario Provinciale PD di Salerno, Vincenzo Luciano, l'on. Piero De Luca, vice presidente del Guppo PD alla Camera dei Deputati, l'assessore al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci, l'assessore al Turismo del Comune di Salerno, Alessandro Ferrara, il consigliere Comunale del Comune di Salerno, Gianluca Memoli, il responsabile Campania Agorà Democratiche, Marco Mazzeo, insieme a tanti operatori del settore turistico locali e nazionali.

Il dibattito

Si è sviluppato un vivo dibattito tra gli esponenti politici e gli operatori del settore che ha visto la partecipazione di molti soggetti interessati, a vario titolo, alle tematiche affrontate. "Il turismo accessibile non si può più considerare una nicchia ma ha assunto un rilevo sociale con numeri e proporzioni importantissimi - spiegano dal circolo PD Salerno Centro - Il tema dell'accessibilità riguarda infatti non soltanto i portatori d'handicap ma si estende alla popolazione più anziana, alle famiglie con bambini, ed in generale a tutti coloro che abbiano anche temporanee difficoltà motorie. Questa semplice premessa dimostra in modo inconfutabile quanto sia strategico nel territorio della provincia di Salerno migliorarne l'accessibilità per sfruttarne al meglio il potenziale d'attrazione turistica. Ancora una volta - concludono - il Partito Democratico dimostra di essere una Comunità di donne e uomini che vivono la vita quotidiana della gente, impegnati a risolvere i problemi ed a generare occasioni di sviluppo sociale, economico, culturale".