Turismo a Salerno, Loffredo: "Hotel in punti strategici per accogliere visitatori in tutto l'anno"

A breve, in consiglio comunale, discuteremo del piano di alienazione. In quest'ottica ritengo fondamentale spingere ancora di più la nostra visione verso lo sviluppo turistico di una città che è fortemente cresciuta, ma che ha bisogno di fare un salto ancora maggiore.

Lo ha annunciato il presidente del consiglio comunale di Salerno, Dario Loffredo. "Guardiamo agli investimenti sul fronte turistico, perché Salerno ha bisogno di strutture alberghiere. - ha detto Loffredo - La mia idea è quella di mettere a bando delle aree dedicate proprio al turistico-ricettivo. Dopo il boom dell'extralberghiero, con la crescita enorme di bed and breakfast, figlia, tra le altre cose, del successo delle precedenti edizioni di Luci d'artista, è giunto il momento di pensare anche ad hotel che, collocati in punti strategici della città, saranno opportunamente individuati dal sindaco Vincenzo Napoli con l'ausilio di tutto il consiglio comunale, per offrire ulteriori opportunità ai turisti che raggiungono Salerno ormai tutto l'anno", ha concluso.