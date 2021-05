Turismo a Salerno, Sarno sfida il sindaco: "Non bastano articoli su riviste specializzate per rilanciare il settore"

Rilanciare il settore del turismo nella città di Salerno. E’ questo uno degli obiettivi dell’avvocato penalista Michele Sarno, candidato alla carica di sindaco col sostegno di una coalizione civica e di Fratelli d’Italia, che premette: “Sono molto felice che la spiaggia di Santa Teresa sia stata citata, come uno dei luoghi da visitare, da una rivista internazionale di turismo”.

Le critiche

Il presidente emerito della Camera Penale critica il primo cittadino Vincenzo Napoli: “Sono molto deluso dalla vanagloria che circonda l'attuale sindaco di Salerno: cosa è stato fatto, ad oggi, per programmare la ripartenza del nostro turismo? Bastano le veline di una rivista se poi, una volta arrivati a Salerno, i turisti troveranno un mare in pessime condizioni, una città sporca, nessun evento culturale in calendario, neppure un punto per le informazioni?”.