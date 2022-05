Elezioni comunali, Polichetti (Udc): "Il centrodestra nel salernitano non esiste più, serve riflessione seria"

“Il centrodestra in provincia di Salerno non esiste più. Ora, il quadro è chiaro ed è necessario procedere con una riorganizzazione generale, a livello locale e provinciale”. Lo sostiene il vice segretario regionale dell’Udc, Mario Polichetti, a poche ore dalla presentazione delle liste nei comuni chiamati al voto e che, di fatto, superano i 15mila abitanti.

L'analisi politica

“Nei grandi comuni al voto, non vi è un solo partito di centrodestra, presente con il proprio simbolo – ha ribadito Polichetti – Ad Agropoli solo è presente Fratelli d’Italia, a Nocera la Lega si traveste da civica mentre Forza Italia è totalmente assente. In quest’ottica, è necessario anche un mea culpa: all’Udc chiedo con forza di riorganizzarsi sul territorio, così come sta avvenendo, per giocare, da protagonisti, le prossime competizioni elettorali”.