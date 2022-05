Udc-Pontecagnano Faiano, il nuovo direttivo si presenta alla città

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sabato 21 maggio, alle ore 10:30, presso la Taverna Penta - in via Abate Conforti n.1, in località Sant’Antonio a Pontecagnano Faiano - si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo direttivo cittadino dell’Udc.

Saranno illustrate, inoltre, le linee programmatiche e l’organizzazione del partito sul territorio. All’incontro, presieduto dal commissario provinciale Ernesto Sica, parteciperanno: il segretario cittadino Filippo Troisi, il vice segretario cittadino Pino De Santis, il presidente cittadino Lorenzo La Manna, il presidente onorario Francesco Saverio Panarese.