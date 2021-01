Udc Salerno: Aniello Salzano è il nuovo commissario, parla Polichetti

L’Udc rafforza la sua presenza in provincia di Salerno, e in particolare nel capoluogo: nominato, infatti, il nuovo commissario politico del partito per la città di Salerno. L’incarico, conferito dal segretario provinciale dell’Udc, Mario Polichetti, sarà rivestito dal professor Aniello Salzano.

L'augurio di Polichetti