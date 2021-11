Assegno unico e futuro pensionistico nel comparto agricolo: i temi del Consiglio Regionale della Uila

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Assegno unico e futuro pensionistico dei lavoratori del comparto, agricoltura e forestazione. Di questo si è discusso oggi, durante il Consiglio Regionale della Uila Campania e Napoli tenutosi al Grand Hotel Salerno. A coordinare i lavori è stata la segreteria regionale Campania e ha moderato il segretario territoriale di Salerno Ciro Marino.

I lavori

Con l'introduzione del segretario generale Uila Campania, Emilio Saggese, si è dato inizio ai lavori del consiglio e le conclusioni, invece, sono state affidate al segretario Generale della Uila, Stefano Mantegazza. "Sul fronte delle vertenze chiediamo risposte e lo abbiamo ribadito con i nostri iscritti, che quotidianamente sono tra i lavoratori. Dalla Regione ci aspettiamo risposte e lo abbiamo detto anche all'assessore all'Agricoltura, Nicola Caputo. Sulla forestazione, sull'agricoltura, sulle pensioni, gli assegni unici, la sicurezza sul lavoro con la campagna "Zero Morti", la lotta al caporalato dobbiamo arrivare a una svolta. In particolare sulla forestazione, sono anni che si trascina tutto questo", ha detto Emilio Saggese. "Così non si va avanti. Siamo pronti a mobilitarci in Regione se servirà. Non siamo abituati a fare spot, come ribadito dal segretario regionale Giovanni Sgambati e dal nostro leader nazionale, Stefano Mantegazza".