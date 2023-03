Ultima Generazione si presenta a Nocera Inferiore: appuntamento alla Casa del Popolo Cohiba

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Utima Generazione è un movimento di cittadini e cittadine comuni che hanno scelto la strada della resistenza civile per proteggere sé stessə e tutte le generazioni future dalle conseguenze disastrose del collasso climatico. Solo nell’ultimo anno sono morte 6,7 milioni di persone a causa dell’inquinamento (dati OMS), e le previsioni per il prossimo futuro ci avvertono a gran voce che il tempo è ormai scaduto. Le conseguenze umanitarie, economiche ed ecologiche sono incalcolabili e l’obbedienza al sistema sembra non garantirci nessun domani da vivere dignitosamente. Ma perché Ultima Generazione applica la disobbedienza civile nonviolenta? A cosa serve bloccare le strade e imbrattare palazzi del potere con vernice lavabile? Con le attiviste e gli attivisti presenteremo le motivazioni e la strategia alla base delle azioni di disobbedienza civile che sta portando avanti il movimento in tutta Italia, lasciando ampio spazio alle domande e alla discussione.