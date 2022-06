Elezioni comunali 2022, ultima settimana di comizi: leader spariti, incognita affluenza

Inizierà domani l’ultima settimana di campagna elettorale per le elezioni comunali 2022. Da sabato 10 giugno stop alle iniziative pubbliche ed ai comizi come anche ad ogni attività di propaganda. Una campagna elettorale, almeno per quanto riguarda la provincia di Salerno, segnata dall’assenza totale dal territorio dei big della politica nazionale che sono rimasti lontano dai principali comuni chiamati al voto: Mercato San Severino, Nocera Inferiore ed Agropoli.

L’incognita affluenza

Il civismo imperante allontana partiti e big della politica ma deve fare i conti con il rebus della partecipazione popolare al voto di domenica 12 giugno perchè sono numerosi i campanelli di allarme che hanno già suonato: prima di tutto il trend negativo delle ultime elezioni del 2020 e 2021 – che si sono tenute in piena emergenza covid – ma, poi, anche la circostanza delle operazioni elettorali che si terranno in una sola giornata. Una domenica di piena estate, anche se il dato numerico dice che siamo ancora in primavera, ma le temperature alte corrono il rischio di tenere fuori dai seggi tanti elettori, poco motivati e molto delusi dalla politica.