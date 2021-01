Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Un nuovo progetto politico partecipato per Salerno

Cara/o Cittadina/o,

ti chiedo di dedicare pochi minuti per rispondere a queste domande affinché il nuovo progetto politico, che ho intenzione di portare avanti, sia maggiormente partecipato. Credo che sia davvero opportuno, quando si sceglie di fare politica attiva, condividere tutte le scelte, anche quelle più semplici come il nome di una lista civica. È ciò che vorrei costruire insieme a te e ad altri cittadini convinti che Salerno abbia bisogno di una nuova visione del suo futuro.

Questa città vive ormai un declino progressivo di una gestione amministrativa che ha esaurito la spinta innovativa che la caratterizzò nell'ultimo decennio del secolo scorso. È il momento di costruire insieme una città più smart ed attenta alle esigenze di tutti in modo più equo, attraverso una visione alternativa, innovativa, sostenibile e soprattutto partecipata.

Per renderti partecipe a questo progetto ti invierò una e-mail con la bozza del programma elettorale che proviene dalle numerose esperienze di cittadinanza attiva dei suoi promotori. Leggila come spunto, ma sentiti libero di dire la tua. Questo sondaggio è disponibile da giovedì 14 gennaio e lo sarà fino alle ore 20:00 di domenica 17 gennaio 2021. Per ampliare al massimo la partecipazione, ti chiedo di divulgarlo condividendo questo link: https://forms.gle/M8QXEpaA1en73ZgZ7

Gianluca De Martino