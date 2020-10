Ue, Adinolfi (M5S): “Investire sui giovani, i tagli a Erasmus+ sono miopi”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Tagliare i fondi al Programma Erasmus+ significa tagliare il futuro dei nostri giovani. Ci auguriamo dunque una assunzione di responsabilità da parte del Consiglio europeo che deve collaborare affinché si raggiunga con il Parlamento europeo un accordo ambizioso sul bilancio pluriennale 2021-2027 e, quindi, anche sul Recovery Fund. Il programma Erasmus+ è una delle più grandi conquiste dalla nascita dell’Unione europea perché si rivolge direttamente ai cittadini, senza intermediari, e scommette sulla loro formazione. Da oltre trent’anni questo programma permette a tanti giovani, e non solo, di studiare e lavorare all’estero facendo rete e realizzando progetti che rendono la nostra società un luogo migliore e più aperto”, così in una nota Isabella Adinolfi, europarlamentare del MoVimento 5 Stelle, in occasione degli #ERASMUSDAYS. “I 3.500 eventi previsti durante gli Erasmus days sono la migliore risposta a chi non vuole investire ulteriormente in questo programma. La generazione Erasmus deve far sentire la propria voce. In Europa sono quasi 6 milioni i giovani disoccupati che, grazie a questo strumento, possono essere coinvolti in attività formative in grado di potenziare le loro competenze. La lotta al Coronavirus non deve distrarre dunque le Istituzioni dai loro obiettivi a lungo termine: grazie a Erasmus+ garantiamo una maggiore inclusione sociale ai giovani che sono il futuro della nostra Europa”, conclude Adinolfi.