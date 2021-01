"L’Uragano-Una storia politica, fake news, giustizia": il libro di Roberto De Luca sull'inchiesta flop

Il secondogenito del governatore della Campania spiega: "Avevo tenuto la notizia riservata perché il volume non è ancora stampato e avrei voluto mostrarlo in anteprima a qualche persona per me importante"

Roberto De Luca, secondogenito del governatore della Campania ed ex assessore al bilancio del Comune di Salerno, ha scritto un libro sull’inchiesta giudiziaria che lo ha coinvolto quasi tre anni fa e dalla quale è uscito completamente prosciolto. Il titolo è "L’Uragano-Una storia politica, fake news, giustizia".

Il post sui social

Ad annunciarlo è direttamente il giovane De Luca dopo le indiscrezioni e alcuni stralci apparsi su qualche quotidiano. “Avevo tenuto la notizia riservata perché il volume non è ancora stampato e avrei voluto mostrarlo in anteprima a qualche persona per me importante” spiega De Luca aggiungendo: “Era pronto da un po’ ma avevo preferito attendere le elezioni regionali”. Nell’articolo pubblicato oggi su un quotidiano, a onor del vero, il titolista si è un po' sbilanciato: non sono presenti rivendicazioni politiche di alcun tipo né richieste di risarcimento (a quelle, eventualmente, penseranno gli avvocati…). Si tratta - precisa - solo di un diario, un racconto a cuore aperto della vicenda dal punto di vista personale, intervallato da qualche considerazione sugli accadimenti politici degli ultimi anni, sulla piaga delle fake news e dell'odio social”.

