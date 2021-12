Covid, sopralluogo di Volpe (Psi) all'Usca di Battipaglia: "Serve più personale"

Il consigliere regionale del Partito Socialista Italiano Andrea Volpe, dopo un sopralluogo all’interno dell’Usca di Battipaglia, chiede all’Asl di Salerno di potenziare il personale in servizio.

Il commento

Volte si sofferma sulla problematica con un post sui social: “Tutti i presidi in Regione vivono giorni di grande affollamento. I contagi in aumento stanno mettendo sotto pressione le strutture. Abbiamo chiesto all’Asl – consapevoli di tutte le difficoltà – un aumento di personale.Al netto di tutti i problemi, voglio ringraziare gli operatori per lo straordinario lavoro che stanno svolgendo. E grazie ai cittadini che con grande senso civico cercano di rispettare tutte le regole, file incluse”.