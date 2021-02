Salerno, l'Usca Pediatrica inserita nell'odg del prossimo Consiglio Comunale

I consiglieri comunali Dante Santoro, Antonio Cammarota, Roberto Celano, Donato Pessolano e Leonardo Gallo hanno presentato una mozione da votare al prossimo Consiglio comunale del 18 febbraio per chiedere all’Amministrazione comunale di favorire l’istituzione di un’Usca Pediatrica, sostenendo l’iniziativa promossa dall’avvocato Manuel Gatto, dal giornalista Gaetano Amatruda dell’associazione “Andare Avanti” a cui ha aderito il commissario cittadino dell’Udc Aniello Salzano.

Il commento

“Sono trascorsi più di due mesi da quando abbiamo proposto di avviare tutte le procedure necessarie per istituire a Salerno un'Usca pediatrica a servizio della città e della provincia, anche in previsione della ripresa scolastica che, come era facilmente prevedibile, ha visto un aumento esponenziale dei contagi proprio tra i più piccoli e i lavoratori del mondo scuola”: dichiarano Gatto, Amatruda e Salzano. “Oggi, come allora, riteniamo - dicono insieme - opportuno e urgente istituire un'Usca pediatrica come presidio di prevenzione, cura e tracciamento del contagio”. I tre chiedono alla massima Autorità sanitaria cittadina, il sindaco Napoli, di non lasciare inascoltate istanze meritorie che andrebbero a beneficio di tutta la collettività e a tutela dei più piccoli, considerato anche che il Ruggi di Salerno è sprovvisto di una sala di terapia intensiva pediatrica.