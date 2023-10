Vallo di Diano, è Conantonio D’Elia coordinatore del Psi

Nei giorni scorsi si è svolta la prima riunione del Centro Zona Psi del Vallo di Diano. Gli amministratori e gli iscritti presenti, a seguito della presentazione ufficiale che si è tenuta alla presenza del segretario nazionale Enzo Maraio e del segretario provinciale Silvano Del Duca, hanno nominato coordinatore di zona Conantonio D’Elia e segretario Domenico Quaranta, già all’opera per il prossimo importante appuntamento fissato per il 13 dicembre che si terrà nel Vallo di Diano, come annunciato dal segretario Maraio,per commemorare la Direzione Nazionale del Psi voluta da Bettino Craxi alla Certosa di Padula 42 anni fa.