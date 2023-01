Criticità nel Vallo di Diano: riunione di Fratelli d'Italia a Sassano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Domenica 8 gennaio si è tenuto un incontro territoriale organizzato da Fratelli d’Italia a Sassano. Nel corso della riunione presieduta dal portavoce locale di Fratelli d’Italia Rosario Trotta, sono intervenuti il Responsabile del Dipartimento Enti Locali del Vallo di Diano Francesco Bellomo, il Coordinatore di Gioventù Nazionale del Vallo di Diano Domenico Pastore e il Consigliere Regionale della Campania Nunzio Carpentieri, presenti ai lavori anche il portavoce di Fratelli D’Italia di Teggiano l’Avv. Paolo Carrano e il neo Consigliere del Consorzio di Bonifica Giovanbattista Mazza.

Da un’attenta analisi dei problemi salienti del territorio sono emerse tre importanti criticità sullequali doversi impegnare nei mesi a seguire: la chiusura del ponte sul fiume in località Caiazzano,l’inefficacia del Piano Sociale di Zona riguardo alla questione del punto nascite di Polla e il mancatofunzionamento del Centro Sportivo Meridionale di San Rufo. I militanti del partito di Giorgia Meloni hanno sottolineato la grave necessità di porre rimedio alle questioni rilevate chiedendoall’onorevole Nunzio Carpentieri di farsi carico delle vicende nelle sedi istituzionali competenti. Ilconsigliere regionale, sempre vicino e attento al Vallo di Diano, ha organizzato, di concerto con ilreferente locale di Fratelli d’Italia Rosario Trotta, un sopralluogo nei pressi del ponte chiuso diCaiazzano per individuare una strategia adeguata da proporre per risolvere il problema che da 6mesi impedisce il collegamento diretto tra Padula e Sassano. Per il Centro Meridionale e il puntonascite di Polla, inoltre, Fratelli d’Italia provvederà ad avanzare una proposta alternativa dapresentare al governo centrale guidato dal partito di Giorgia Meloni. Per discutere del punto nascite dell’ospedale di Polla presto giungerà sul territorio anche l’onorevole Imma Vietri membro della commissione sanità alla Camera dei Deputati.