Politica a lutto, addio al medico ed ex deputato Giovanni Cobellis

Lutto nella politica salernitana per la scomparsa del professore Giovanni Cobellis, stimato medico e politico del Cilento. Cobellis, nato il 16 marzo 1938 a Vallo della Lucania, laureato in medicina e chirurgia, docente universitario in pensione, fu eletto deputato per due legislature con la Democrazia Cristiana. Era, inoltre, uno dei fondatori della Casa di Cura Cobellis, e zio di Luigi Cobellis, ex consigliere regionale e dell’attuale membro dell’assise di Palazzo Santa Lucia Corrado Matera.

Il ricordo

Quest'ultimo lo ha ricordato così su Facebook: “Va via un pezzo importante della mia vita. Ho perso mio padre a soli 9 anni, zio Gianni è stato per me guida severa, autorevole ma sempre affettuosa. Mi ha insegnato il senso del dovere e il rispetto per gli altri. La sua vita di Medico insigne, professore universitario, di deputato, resterà sempre guida per me e per quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Piango un grande uomo, dal grande valore e dal grande cuore: l'On. Prof Giovanni Cobellis”.