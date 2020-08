Angri, vandali al comitato elettorale di Ferraioli: parla il sindaco

Vandali in azione, nella notte, ad Angri. Deturpato, infatti, il manifesto elettorale sulla vetrina della sede in via Zurlo: a renderlo noto, il sindaco Cosimo Ferraioli.

Parla il sindaco



"Stanotte qualcuno ha vandalizzato il manifesto elettorale sulla vetrina della nostra sede, in via Zurlo. Stiamo provvedendo a rimuovere le ultime sbavature sul mio volto. Spero sia stata una bravata e che si possa svolgere una campagna elettorale serena e nel rispetto reciproco".