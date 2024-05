"Abbasso Meloni": vandalizzata l'auto di Riccio (FdI) a Sapri

Riccio: "Denunciare è d'obbligo e doveroso per scongiurare tali vandalismi vs chiunque. Ringrazio tutti per la solidarietà manifestatami, dalle più alte cariche nazionali di fdi, dai tanti amici, non del partito, fino a tutti i liberi cittadini che condannano tale gesto ignobile"