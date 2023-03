Commissione Parlamentare Antimafia: annunciata la presentazione del dossier su Angelo Vassallo

E' prevista martedì 28 marzo, alle ore 12, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, la presentazione della relazione, a chiusura dell’inchiesta condotta dalla Commissione Parlamentare Antimafia, sull’omicidio del ‘Sindaco Pescatore’ di Pollica, ucciso il 5 settembre 2011. All'incontro, che sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla webtv della Camera, interverranno Luca Migliorino, coordinatore del Comitato Antimafia elementi istruttori omicidio Angelo Vassallo, Stefania Ascari, Commissione Antimafia Movimento 5 Stelle, Vincenzo Iurillo, giornalista de "Il Fatto Quotidiano". Le conclusioni saranno affidate a Dario Vassallo fratello del Sindaco Pescatore e Presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore.

Parla il fratello del sindaco-pescatore

Non usa mezzi termini, il presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore Dario Vassallo: "Siamo all'epilogo di una triste storia che, indirettamente, ha condizionato la vita di tanti italiani. Un grazie va al Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Nicola Morra che, con coraggio, ha istituito il Comitato sull'uccisione di Angelo Vassallo, che ha svolto un ottimo lavoro grazie alla tenacia del presidente Luca Migliorino e dell'Onorevole Stefania Ascari, che non hanno mai mollato. Indagare sull'omicidio del Sindaco Pescatore non è facile per nessuno, anche se alcuni hanno avuto più coraggio. Questo Comitato ne ha avuto, dimostrando che ogni singolo componente ha svolto la sua funzione parlamentare con disciplina e onore. Ci auguriamo che l’attuale legislatura prosegua in questa ricerca della verità. Continuare, quindi, in questo lavoro certosino per stabilire i legami sul territorio, perché un omicidio di questo genere avviene solo se il terreno è stato bonificato precedentemente e, i riscontri sono sotto gli occhi di tutti", ha concluso.