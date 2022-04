Bellizzi, venerdì Agorà Democratiche su diversità e lavoro

Accoglienza, inclusione, cittadinanza attiva sono le parole chiave di Agorà Democratiche, un incontro nazionale che si svolgerà in presenza venerdì 29 aprile, a partire dalle 10.00, presso l'Arena Troisi di Bellizzi.

L'incontro

Ad aprire il dibattito sarà il sindaco Mimmo Volpe. La scaletta prevede dibattiti sui temi dell'accoglienza, dell'inclusione e della cittadinanza attiva. Fra i relatori anche l'Ance Salerno, per mettere in evidenza le difficoltà di inserire nel mercato del lavoro alcune categorie di immigrati, gli operatori de La Rada, e il gruppo dell'associazione Ubuntu, per dare la parola alle nuove generazioni di italiani. A chiudere la giornata l'intervento di Piero De Luca, vice presidente gruppo parlamentare PD.