Europee 2024, Mimmo Ventura (FI) inaugura il comitato per Martusciello e Ballone

Il consigliere comunale di Salerno Domenico Ventura scende in campo in vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024 per sostenere Forza Italia.

Il taglio del nastro

Sabato 11 maggio, alle 19, sarà inaugurato il comitato elettorale dell'On. Fulvio Martusciello (capo delegazione di Forza Italia al parlamento europeo) e della presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso Antonella Ballone, entrambi candidati nella circoscrizione Sud che comprende anche la Campania e quindi la città di Salerno. “Sarà un'occasione importante per incontrare i candidati” fa sapere Ventura, che è stato il promotore del comitato elettorale.