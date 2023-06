Manutenzione del verde assente e divieti di sosta "fantasma" in piazza Luciani: l'appello di Pessolano

"L'amministrazione ancora una volta dimostra la sua inconcludenza e la sua mancanza di rispetto verso i cittadini salernitani". Lo denuncia il consigliere comunale di Oltre, Donato Pessolano. "Nei giorni scorsi è comparso, lungo il perimetro della piazza, un cartello che ordinava il divieto di sosta nei giorni 12 e 13 giugno per consentire la potatura delle alberature, peraltro necessaria viste le pietose condizioni in cui versa il verde pubblico nella nostra città. Ad oggi nessun opera è stata compiuta, ma, anzi, il cartello di divieto è scomparso così come anche le transenne, recando ulteriori disagi ai residenti già provati dalle tante criticità che affliggono quest'area della città", spiega.

La denuncia

"Gli abitanti della zona 1 che possono far sostare la propria auto negli stalli con l'apposito permesso, sono stati costretti a spostare i propri autoveicoli spesso lontano dalla propria zona di residenza, e con non poche difficoltà, vista la scarsità cronica di posti auto a loro dedicati nel centro storico ed ai suoi margini. - incalza Pessolano- Oltre al danno, inoltre, anche la beffa, siccome la potatura non è stata effettuata e l'area continua a versare, com'è stato più volte evidenziato dal sottoscritto nelle sedi opportune già all'inizio dello scorso anno, in condizioni a dir poco pessime, senza che vi sia stato alcun intervento da parte del Comune".

L'appello del consigliere