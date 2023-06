Degrado via Panoramica, Celano scrive al sindaco: "Si assicurino le condizioni di vivibilità"

Interrogazione del capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano, sul degrado del verde pubblico e sulla manutenzione in generale. Nel mirino dell’esponente forzista la strada di collegamento di via Panoramica per Croce che arriva fino a Casa Manzo. “Si evidenzia – scrive Celano - l'assenza assoluta del servizio di manutenzione del verde pubblico, in particolare si rileva la presenza di erba alta ai margini dell’arteria stradale che in alcuni tratti addirittura restringe la carreggiata rendendo pericolosa la percorrenza”.

L’interrogazione

“Chiedo di sapere se e quando l'amministrazione intenda intervenire per assicurare ai residenti del quartiere condizioni di vivibilità quantomeno tollerabili, intervenendo nell’immediato con un servizio di manutenzione del verde pubblico e di bonifica complessiva dell’area in questione, anche per evitare pericoli evidenti per la incolumità di passanti ed automobilisti” si legge nell’interrogazione di Celano.